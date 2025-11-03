«Не пользуется медийными лицами»: Актриса Якунина раскрыла секрет театра «Кашемир»
Чтобы театр был «создан на века» — важно правильно подобрать команду, подчеркнула актриса Анна Якунина в эфире НСН.
Театр «Кашемир» при создании репертуара не спекулирует медийными лицами, а «строит театр про людей». Об этом на открытии нового театрального сезона в частном театре «Кашемир» заявила актриса Анна Якунина. Ее слова приводит специальный корреспондент НСН.
«Театр «Кашемир» подходит к выбору материала для репертуара, не пользуясь медийными лицами. Они говорят: "Мы хотим делать про людей". Это очень важно. Они строят театр. Они набирают свой репертуар, и это дорогого стоит…», - отметила она.
При это, по словам актрисы, чтобы театр существовал долго, важно изначально собрать правильную команду.
«Должна быть команда. Это очень важно. Я, как актриса "Ленкома", скажу, что мой мастер Марк Анатольевич (Марк Захаров — экс-худрук Московского государственного театра "Ленком" (ныне — "Ленком Марка Захарова") – прим. НСН) в "Ленкоме" имел свою команду. Это Горин, Шейнцис, Янковский, Абдулов, Чурикова, Пельтцер (актеры Григорий Горин, Олег Шейнцис, Олег Янковский, Александр Абдулов, Инна Чурикова, Татьяна Пельтцер – прим. НСН). Все они собрались в одно время, и каждый был безумно талантлив и много дал друг другу. Поэтому получилось сделать то, что осталось на века. Если у нас это получиться, мы тоже напишем историю... Скорсезе всю жизнь снимал Де Ниро (американский режиссер Мартин Скорсезе и актер Роберт Де Ниро – прим. НСН), и никто не жаловался», - сказала Якунина.
«Кашемир» — это независимый театр, расположенный в Москве. В его репертуаре есть спектакли «Гамлет», «Москва-Петушки», «Фауст. Четвертая стена» и другие. В театре в разных постановках играли актеры Иван Добронравов, Артур Сопельник, Дмитрий Бикбаев, Борис Каморзин, Дмитрий Миллер и другие.
Ранее народный артист России, актер театра и кино Михаил Пореченков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что театральная группа «Чайка» из Ирана представит в России необычную версию «Каменного гостя».
