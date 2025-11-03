«Не пользуется медийными лицами»: Актриса Якунина раскрыла секрет театра «Кашемир»

Театр «Кашемир» при создании репертуара не спекулирует медийными лицами, а «строит театр про людей». Об этом на открытии нового театрального сезона в частном театре «Кашемир» заявила актриса Анна Якунина. Ее слова приводит специальный корреспондент НСН.

«Театр «Кашемир» подходит к выбору материала для репертуара, не пользуясь медийными лицами. Они говорят: "Мы хотим делать про людей". Это очень важно. Они строят театр. Они набирают свой репертуар, и это дорогого стоит…», - отметила она.