Украина разворовала часть выделенных ей Западом средств. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика, Запад с 2022 года предоставил Киеву 500 млрд евро, «безмерное» количество средств украинский режим «стырил с оборота».

«На эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину. Но не судьба», - написал зампред СБ.

Медведев подчеркнул, что чем больше западные силы потратят своих средств на поддержку Украины, «тем страшнее будет конец истории» для киевского режима.

Ранее Дмитрий Медведев назвал США противником России.

