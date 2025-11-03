Актриса Инна Штеренгарц умерла в свой день рождения
Актриса, сценарист, кастинг-директор Инна Штеренгарц умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-Театр.Ру».
Отмечается, что артистка скончалась 2 ноября - в день своего рождения.
Штеренгарц - выпускница театроведческого факультета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. После вуза она работала в театре, на Свердловской киностудии, в 1993 году дебютировала в кино в фильме «Макаров» режиссера Владимира Хотиненко. Позднее актриса снималась в других проектах в том числе «Каникулы в зазеркалье» и «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя».
На протяжении тридцати лет Штеренгарц занималась кастингом артистов и сотрудничала с ведущими режиссерами.
Ранее на 87-м году жизни скончалась актриса Театра «На Литейном» Людмила Егорова.
