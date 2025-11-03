Умер автор закона об общественном контроле Валерий Борщев
Правозащитник Валерий Борщёв, который является автором закона об общественном контроле, умер на 82-м году. Об этом заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
В своём Telegram-канале она рассказала, что Борщёв умер после продолжительной болезни, несмотря на которую «был активным и пытался помогать людям, попавшим в беду».
«Ушёл... Валерий Борщёв. Ушёл дома, в больнице быть он не хотел», - добавила Меркачева.
Ранее кандидат в депутаты на выборах в парламент Аргентины Эрнан Дамиани умер во время дебатов в прямом эфире телевидения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
