Вучич заявил о готовности продавать ЕС боеприпасы

Президент Сербии Александр Вучич предложил Евросоюзу купить боеприпасы у его страны. Об этом политик рассказал в интервью журналу Cicero.

Как отметил Вучич, Сербия производит больше такой продукции, чем Франция.

«Я, правда, не хочу выглядеть как некто, кто постоянно снабжает стороны конфликта боеприпасами, но в Европе нуждаются в них», - отметил глава государства.

По словам президента, он предложил ЕС заключить договор купли-продажи, «взять все, что есть», при этом покупатели боеприпасов могут делать с ними «все, что захотят».

Как отметил Вучич, шаги Сербии стали бы феноменальным вкладом в обеспечение европейской безопасности. Белград готов сотрудничать с армиями и повысить присутствие с силами в регионе.

Ранее Вучич заявил, что разочарован предложенными Россией условиями контракта по поставкам газа в Сербию. Договор предусматривает лишь период до конца 2025 года.

