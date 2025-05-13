Врачи поликлиники в Минусинске записывались друг к другу на прием

В поликлинике Минусинской межрайонной больницы в Красноярском крае, где сотрудники без цели лечения записывали себя, своих знакомых и родственников на прием, началась прокурорская проверка. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на прокуратуру региона.

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В ведомстве уточнили, что факты фейковой записи на прием были выявлены в ходе проверки перед майскими праздниками. Выяснилось, например, что одна из сотрудниц регистратуры оформила 37 записей к разным специалистам на 5, 6 и 7 мая. Предположительно, это делалось для того, чтобы занять все доступные талоны и не допустить записи реальных пациентов.

В ходе проверки прокурор даст оценку действиям персонала и руководства учреждения, а также соблюдению прав жителей на доступность оказания медицинской помощи. По ее итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:ВрачиПоликлиникиКрасноярский Край

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