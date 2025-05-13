Врачи поликлиники в Минусинске записывались друг к другу на прием

В ведомстве уточнили, что факты фейковой записи на прием были выявлены в ходе проверки перед майскими праздниками. Выяснилось, например, что одна из сотрудниц регистратуры оформила 37 записей к разным специалистам на 5, 6 и 7 мая. Предположительно, это делалось для того, чтобы занять все доступные талоны и не допустить записи реальных пациентов.

В ходе проверки прокурор даст оценку действиям персонала и руководства учреждения, а также соблюдению прав жителей на доступность оказания медицинской помощи. По ее итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Лихорадка Западного Нила ранее взволновала вирусологов в России.







