Главы правительств РФ и КНР подписали совместное коммюнике
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран подписали совместное коммюнике. Об этом сообщает РИА Новости.
Также в присутствии Мишустина и Ли Цяна были подписаны протокол 29-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств и протокол 26-го заседания комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
Между Федеральной таможенной службой РФ и Главным таможенным управлением КНР были подписаны Протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в области управления рисками и Протокол о взаимодействии в области предотвращения незаконного перемещения через российско-китайскую госграницу ядерных материалов и радиоактивных веществ.
Кроме того, был подписан Протокол о фитосанитарных требованиях при экспорте маша из России в Китай, а также Протокол о фитосанитарных требованиях к пшеничным отрубям, которые экспортируются из РФ в КНР.
Ранее Мишустин заявил, что Россия прорабатывает отмену виз для туристов из Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
