Главы правительств РФ и КНР подписали совместное коммюнике

Также в присутствии Мишустина и Ли Цяна были подписаны протокол 29-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств и протокол 26-го заседания комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Между Федеральной таможенной службой РФ и Главным таможенным управлением КНР были подписаны Протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в области управления рисками и Протокол о взаимодействии в области предотвращения незаконного перемещения через российско-китайскую госграницу ядерных материалов и радиоактивных веществ.

Кроме того, был подписан Протокол о фитосанитарных требованиях при экспорте маша из России в Китай, а также Протокол о фитосанитарных требованиях к пшеничным отрубям, которые экспортируются из РФ в КНР.

Ранее Мишустин заявил, что Россия прорабатывает отмену виз для туристов из Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

