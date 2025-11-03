Сенатор Мурог напомнил о семейной налоговой выплате для россиян

Новая форма государственной поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата — начнет работать в России с 2026 года. Об этом рассказал сенатор Игорь Мурог в беседе с RT.

«Эта мера призвана облегчить налоговое бремя родителей и улучшить финансовое положение домохозяйств с детьми. Получателями станут семьи, где растут дети до 18 лет, а также молодые люди, обучающиеся очно, до 23 лет», — указал член Совета Федерации.

Размер выплаты дифференцируют в зависимости от количества детей и совокупного дохода семей.

Для получения меры поддержки россиянам следует подать заявление дистанционно через портал госуслуг или при личном визите в налоговой инспекции. Гражданам потребуется подтвердить наличие детей и уровень доходов.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в следующем году получить семейную налоговую выплату смогут свыше 7 млн работающих россиян, которые воспитывают двух и более детей.

