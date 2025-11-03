Сенатор Мурог напомнил о семейной налоговой выплате для россиян
Новая форма государственной поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата — начнет работать в России с 2026 года. Об этом рассказал сенатор Игорь Мурог в беседе с RT.
«Эта мера призвана облегчить налоговое бремя родителей и улучшить финансовое положение домохозяйств с детьми. Получателями станут семьи, где растут дети до 18 лет, а также молодые люди, обучающиеся очно, до 23 лет», — указал член Совета Федерации.
Размер выплаты дифференцируют в зависимости от количества детей и совокупного дохода семей.
Для получения меры поддержки россиянам следует подать заявление дистанционно через портал госуслуг или при личном визите в налоговой инспекции. Гражданам потребуется подтвердить наличие детей и уровень доходов.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в следующем году получить семейную налоговую выплату смогут свыше 7 млн работающих россиян, которые воспитывают двух и более детей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Мурог напомнил о семейной налоговой выплате для россиян
- СМИ: Блогер Миллер оформила банкротство, чтобы не платить 223 млн рублей
- Россия прорабатывает отмену виз для туристов из Китая
- В МВД назвали регионы с наибольшим числом ДТП с СИМ
- В ХАМАС выразили готовность сложить тяжелое оружие
- Король Испании впервые за 18 лет посетит КНР с государственным визитом
- Более 2500 автомобилей ожидают выезда из Белоруссии в Польшу
- У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
- Во Владимирской области столкнулись восемь машин, пострадали четверо
- В России вступил в силу закон о блокировке сим-карт при превышении лимита
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru