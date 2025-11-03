ВС РФ нанесли удар по местам хранения беспилотников ВСУ
Российские войска поразили места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве уточнили, что для удара использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.
Также отмечается, что были поражены пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российске войска взяли под свой контроль 24 здания в городе Димитров в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
