СМИ: Блогер Миллер оформила банкротство, чтобы не платить 223 млн рублей

Блогер Лиза Миллер (Елизавета Батюта) оформила банкротство, чтобы не погашать задолженность по налогам в размере 233 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что блогер не платила по кредитам, и активов Миллер оказалось недостаточно, чтобы погасить долги, пишет RT. В апреле текущего года Арбитражный суд Краснодара признал девушку неплатежеспособной.

«В списке имущества, которые теперь могут продать для погашения обязательств — квартиры в Краснодаре и Москве. Столичная 66-метровая двушка в столице, где живет ее муж, уже под арестом», - пишет Mash.

По данным СМИ, блогер уехала в Дубай, продолжает вести социальные сети и продавать свои курсы подписчикам.

Ранее против Миллер возбудили уголовное дело об отмывании денежных средств. Правоохранители считают, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму более 130 млн рублей и легализовала часть денег посредством финансовых операций.

