Армия России освободила 24 здания в Димитрове в ДНР
3 ноября 202512:52
Силы российской группировки войск «Центр» взяли под свой контроль 24 здания в городе Димитров в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
«Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта», - указало ведомство.
Бойцы РФ расширяют зону контроля и сжатие кольца окружения группировки ВСУ с востока.
Ранее Минобороны сообщило, что в северной, восточной, юго-восточной частях Димитрова было освобождено 26 зданий.
