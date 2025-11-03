Армия России освободила 24 здания в Димитрове в ДНР

Силы российской группировки войск «Центр» взяли под свой контроль 24 здания в городе Димитров в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

ВС РФ освободили Новоалександровку в Днепропетровской области

«Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта», - указало ведомство.

Бойцы РФ расширяют зону контроля и сжатие кольца окружения группировки ВСУ с востока.

Ранее Минобороны сообщило, что в северной, восточной, юго-восточной частях Димитрова было освобождено 26 зданий.


