Работник «скорой» рассказал, почему водители не уступают дорогу врачам

Дмитрий Беляков заявил НСН, что врачей на дорогах водители не уважают, но иногда «помехи создают» и сами дороги. 

Российские водители почему-то воспринимают работников скорой помощи как обслуживающий персонал, поэтому дорогу иногда не уступают, заявил НСН глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник «скорой помощи» Дмитрий Беляков.

В России хотят ужесточить ответственность за создание помех движению машин скорой помощи. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Ранее депутат Ярослав Нилов сообщил подробности законодательной инициативы. По его словам, наказание предусматривает штраф в размере от 20 000 до 30 000 рублей, а также лишение прав на срок от трех месяцев до двух лет. Беляков идею в целом поддержал.

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«Могу сказать, что подобные случаи встречаются довольно редко, реже, чем в Госдуме думают. С инициативой мы согласны, но лучше, конечно, в системе самой скорой помощи навести порядок. Скорая помощь должна быть именно скорой и экстренной. Почему иногда не пропускают скорую? Потому что приучили людей, что это бесплатная услуга, нас расценивают не как спасателей, а как обслуживающий персонал. На дорогах к нам так и относятся. Это именно дело в отношении к врачам», - объяснил он.

При этом Беляков добавил, что на некоторых дорогах водители просто не могут уступить, а «скорые» не могут объехать пробки.

«Если взять подмосковные дороги, раньше можно было включить мигалки и объехать пробку по встречной полосе, теперь везде стоят разделители. На некоторых шоссе водители просто не могут уступить дорогу «скорой», там однополосное движение, там хоть ори, ничего не поможет», - заключил собеседник НСН.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников, несколько лет проживший в США, сравнил в эфире телепередачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1», как работает скорая помощь в Нью-Йорке и в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГосдумаВодителиСкорая Помощь

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