Работник «скорой» рассказал, почему водители не уступают дорогу врачам
Дмитрий Беляков заявил НСН, что врачей на дорогах водители не уважают, но иногда «помехи создают» и сами дороги.
Российские водители почему-то воспринимают работников скорой помощи как обслуживающий персонал, поэтому дорогу иногда не уступают, заявил НСН глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник «скорой помощи» Дмитрий Беляков.
В России хотят ужесточить ответственность за создание помех движению машин скорой помощи. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Ранее депутат Ярослав Нилов сообщил подробности законодательной инициативы. По его словам, наказание предусматривает штраф в размере от 20 000 до 30 000 рублей, а также лишение прав на срок от трех месяцев до двух лет. Беляков идею в целом поддержал.
«Могу сказать, что подобные случаи встречаются довольно редко, реже, чем в Госдуме думают. С инициативой мы согласны, но лучше, конечно, в системе самой скорой помощи навести порядок. Скорая помощь должна быть именно скорой и экстренной. Почему иногда не пропускают скорую? Потому что приучили людей, что это бесплатная услуга, нас расценивают не как спасателей, а как обслуживающий персонал. На дорогах к нам так и относятся. Это именно дело в отношении к врачам», - объяснил он.
При этом Беляков добавил, что на некоторых дорогах водители просто не могут уступить, а «скорые» не могут объехать пробки.
«Если взять подмосковные дороги, раньше можно было включить мигалки и объехать пробку по встречной полосе, теперь везде стоят разделители. На некоторых шоссе водители просто не могут уступить дорогу «скорой», там однополосное движение, там хоть ори, ничего не поможет», - заключил собеседник НСН.
Ранее телеведущий и врач Александр Мясников, несколько лет проживший в США, сравнил в эфире телепередачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1», как работает скорая помощь в Нью-Йорке и в Москве, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов призвал население России не делиться на национальности
- Экс-главу «Башнефти» Хорошавцева обвинили в хищении 9 млрд рублей
- «Сбербанк» и ВТБ отменили комиссии для застройщиков по льготной ипотеке
- На производство поездов для ВСМ «Москва - Санкт-Петербург» направили 7 млрд рублей
- Техас запретит россиянам покупать землю в штате
- Умерла актриса из сериала «Обручальное кольцо» Ольга Моховая
- На трассе М-11 «Нева» выросли тарифы за проезд
- ВС России уничтожили «Искандером» обстрелявшую Рыльск РСЗО HIMARS
- В ходе боевых действий в Курской области пострадали более 70 культурных объектов
- В Запорожской области сократили комендантский час
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru