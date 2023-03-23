«Замыленные слова»: Специальность врача-профилактолога назвали бесполезной
Любой врач, исходя из своей специальности, и так сможет проконсультировать пациента по профилактике заболеваний, отметила в эфире НСН Мария Шульгина.
Вводить в России специальность врача-профилактолога нецелесообразно, заявила начальник отдела нормативного регулирования профсоюза работников здравоохранения РФ Мария Шульгина в разговоре с НСН. По ее словам, каждый специалист может проконсультировать пациента по профилактике заболеваний.
Накануне главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина сообщила, что в России не хватает врачей-профилактологов. По ее словам, необходимо бережно относиться к таким специалистам и повышать уровень их образования. Также терапевт отметила, что профилактика заслуживает специальности «медицинская профилактика». Мария Шульгина считает, что врачами таких специальностей могли бы становиться терапевты.
«Драпкина хочет, чтобы у нас были отдельные врачи, которые занимаются только профилактикой. Профилактика заболеваний есть у каждого специалиста. Тот же кардиолог и хирург могут подсказать, как избежать, например, варикозного расширения вен, что для этого нужно делать. Скажут замыленные слова про ЗОЖ, правильное питание. При этом правильно, что направлению, когда можно было бы предотвратить болезни, нужно уделять больше внимания. Но расширять и делать отдельную специальность не совсем целесообразно», - сказала Шульгина.
Она отметила, что врачами-профилактологами теоретически могли бы становиться терапевты. При этом Шульгина подчеркнула, что Минздрав выступает за то, что в России не нужно расширять перечень медицинский специальностей.
«Такие специалисты могут получиться из терапевтов. Минздрав говорит о том, что нам не нужно расширять перечень медицинский специальностей. Наоборот, во всем мире тенденция такова, чтобы каждый специалист был более компетентный», - резюмировала Шульгина.
В свою очередь председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников в разговоре с НСН рассказал, что в стране крайне не хватает врачей первичного звена. При этом он отметил, что для укрепления первичного звена правительство уже ввело доплаты к зарплатам медиков.
«Не хватает врачей первичного звена. Не зря есть постановление, которое направлено на укрепление именно первичного звена. Сейчас у нас идет согласование, сближение позиций и с Минздравом, и с главврачами, и с министерствами на местах… По поводу того, каким категориям обеспечивать выплаты, а кому нет. В конченом итоге мы пришли к выводу о том, что они будут выплачиваться самым страдающим специальностям, а это как раз все врачи поликлинических специальностей, а также врачи сельских участковых больниц, районных больниц и центральных районных больниц. Все остальные: городские и межрегиональные, под выплаты не попадают. У них есть другие источники финансирования», - сказал Домников.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении с 1 января доплаты к зарплатам медиков первичного звена. Отмечалось, что размер выплаты должен быть единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона, сообщает НСН.
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