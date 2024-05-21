Установлены личности всех погибших при обрушении подъезда в Белгороде

В ведомстве напомнили, что в результате инцидента, который произошёл 12 мая, погибли 17 человек, ещё 19 получили ранения.

«Проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших. Расследование уголовного дела продолжается», — указывается в сообщении.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жителям разрушенного многоквартирного дома на улице Щорса дадут вывезти вещи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

