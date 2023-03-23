Эксперт Минздрава сообщил о нехватке врачей-профилактологов в России
Врачей, которые специализируются на профилактике, не хватает в России. Такое заявление сделала главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что профилактика заслуживает специальности «медицинская профилактика». Драпкина указала, что необходимо бережно относиться к таким специалистам и повышать уровень их образования.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что дефицит врачей в амбулаторном звене составляет 12,5 тысячи, среднего медперсонала - 10,7 тысячи. По его словам, кадры – это самое дорогое, что есть в системе здравоохранения, сообщает НСН.
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