Эксперт Минздрава сообщил о нехватке врачей-профилактологов в России

Она отметила, что профилактика заслуживает специальности «медицинская профилактика». Драпкина указала, что необходимо бережно относиться к таким специалистам и повышать уровень их образования.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что дефицит врачей в амбулаторном звене составляет 12,5 тысячи, среднего медперсонала - 10,7 тысячи. По его словам, кадры – это самое дорогое, что есть в системе здравоохранения, сообщает НСН.

