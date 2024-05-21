Женщина пострадала при атаке ВСУ на движущийся автомобиль

Украинская сторона атаковала движущийся автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

ВСУ обстреляли несколько жилых домов в Шебекино

Он отметил, что инцидент произошел между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района.

По его словам, в результате атаки ВСУ пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что восемь человек пострадали в понедельник в результате обстрела Свердловска в Луганской Народной Республике, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Белгородской области / t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПострадавшиеБелгородская областьОбстрелУкраинаВСУ

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