Женщина пострадала при атаке ВСУ на движущийся автомобиль
21 мая 202421:29
Украинская сторона атаковала движущийся автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Он отметил, что инцидент произошел между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района.
По его словам, в результате атаки ВСУ пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее стало известно, что восемь человек пострадали в понедельник в результате обстрела Свердловска в Луганской Народной Республике, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru