В Брянской области ВСУ атаковали два автомобиля и два дома

По его словам, два дрона-камикадзе атаковали автомобили сельхозяйственного предприятия. В результате одна машина была полностью уничтожена, а вторая частично повреждена.

«Также частично повреждены два домовладения. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал глава области.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник-камикадзе ВСУ ударил по движущемуся легковому автомобилю у КПП посёлка Октябрьский в Белгородском районе, погибла женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

