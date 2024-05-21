В Брянской области ВСУ атаковали два автомобиля и два дома

Вооружённые сили Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар по территории Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом в своём telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

На Славянском НПЗ при атаке дронов повреждена установка

По его словам, два дрона-камикадзе атаковали автомобили сельхозяйственного предприятия. В результате одна машина была полностью уничтожена, а вторая частично повреждена.

«Также частично повреждены два домовладения. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал глава области.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник-камикадзе ВСУ ударил по движущемуся легковому автомобилю у КПП посёлка Октябрьский в Белгородском районе, погибла женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияВСУБрянская Область

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