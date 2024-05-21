Сына Кадырова назначили министром физической культуры и спорта региона
21 мая 202420:11
Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен на должность министра по физической культуре и спорту региона, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР. Министерство ЧР по делам молодежи возглавит Рамзан Висмурадов. На пост министра промышленности и энергетики ЧР представлен Темирлан Хучиев», - написал глава Чечни.
Ранее министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале заявил, что сыновья главы республики Ахмат, Эли и Адам были награждены высшим орденом чеченского парламента «Даймехкан Сий» (Честь Отечества), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru