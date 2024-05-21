СМИ: Массовая драка со стрельбой произошла на юге Москвы

По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел на Медынской улице. Группа мужчин затеяла драку, в результате чего кто-то из них открыл стрельбу. По словам очевидцев, стрелявшие вскоре скрылись на нескольких автомобилях.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, участников драки ищут.

Ранее житель Норильска пришел выяснять отношения с сожительницей, убив ее, и ранив 12-летнего сына женщины и незнакомых мужчину и женщину, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

