СМИ: Массовая драка со стрельбой произошла на юге Москвы

В столичном районе Бирюлево Западное произошла массовая драка с перестрелкой, сообщают очевидцы.

Мужчина открыл стрельбу после конфликта на парковке у ТЦ в Петербурге

По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел на Медынской улице. Группа мужчин затеяла драку, в результате чего кто-то из них открыл стрельбу. По словам очевидцев, стрелявшие вскоре скрылись на нескольких автомобилях.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, участников драки ищут.

Ранее житель Норильска пришел выяснять отношения с сожительницей, убив ее, и ранив 12-летнего сына женщины и незнакомых мужчину и женщину, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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