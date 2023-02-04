Врачи раскрыли секрет против хронической усталости
Хроническая усталость со слабостью и быстрой утомляемостью, на которую жалуется практически каждый третий россиян, может оказаться основным симптомом серьезных заболеваний, о которых человек даже не догадывается. Об этом заявил «Известиям» врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.
«Прежде всего надо исследовать работу щитовидной железы. Необходимо также проверить, нет ли патологии, связанной с нарушением обмена веществ, в частности, исключить сахарный диабет. Нужно обследовать пациента на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, а также другие скрытые вирусные заболевания», — посоветовал Денис Прокофьев.
По его словам, анемия может оказаться самой явной причиной утомляемости.
«А достаточно всего лишь восполнить дефицит железа, и тогда всё изменится в лучшую сторону», — считает он.
Денис Прокофьев также рекомендовал заменить утренние приемы кофе чашкой тонизирующего чая или стаканом свежевыжатого сока, чтобы прибавить сил. Таким образом, считает эксперт, человек перестанет обманывать мозг напитками, стимулирующими нервную систему, а обеспечит поступление энергии в свой организм.
Ранее главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния. Такое симптомы могут сохраняться от нескольких недель до года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 681 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+406 тыс. / сут.
- На Украине прогнозируют отставку Зеленского
- Экс-советник Пентагона: Россия продолжит СВО до полного разгрома ВСУ
- Все сведения о землях сельхозназначения соберут в едином реестре
- Пригожин вспомнил фильм «Джентльмены удачи» в ответе о возможном наступлении России
- Кадыров обратился к покойному отцу
- Захарова возмутилась прогнозом экс-посла о новых антироссийских санкциях 24 февраля
- Российские военные отбили у ВСУ окраины Двуречного в Харьковской области
- Курский губернатор Старовойт отвез партию гумпомощи бойцам СВО
- Пригожин обратился в РКН с просьбой проверить работу RTVI
- Депардье назвал себя русским в ответ на вопрос об СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru