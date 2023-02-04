Врачи раскрыли секрет против хронической усталости

«Прежде всего надо исследовать работу щитовидной железы. Необходимо также проверить, нет ли патологии, связанной с нарушением обмена веществ, в частности, исключить сахарный диабет. Нужно обследовать пациента на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, а также другие скрытые вирусные заболевания», — посоветовал Денис Прокофьев.

По его словам, анемия может оказаться самой явной причиной утомляемости.

«А достаточно всего лишь восполнить дефицит железа, и тогда всё изменится в лучшую сторону», — считает он.

Денис Прокофьев также рекомендовал заменить утренние приемы кофе чашкой тонизирующего чая или стаканом свежевыжатого сока, чтобы прибавить сил. Таким образом, считает эксперт, человек перестанет обманывать мозг напитками, стимулирующими нервную систему, а обеспечит поступление энергии в свой организм.

Ранее главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния. Такое симптомы могут сохраняться от нескольких недель до года.

