Личную Библию Элвиса Пресли выставят на аукцион
На предстоящем аукционе «Hilton Estate & Elvis Presley Artifacts» выставят на торги личную Библию американского певца и актера Элвиса Пресли.
Помимо этого, среди лотов заявлены: спортивный костюм армии США, который Пресли носил во время службы в Западной Германии, солнцезащитные очки Пресли, которые он надевал на съемках «Elvis on tour», его кольца, и даже часы, которые он сделал сам.
На аукционе также выставят платья певиц Тейлор Свифт и Эми Уайнхаус.
Ранее стало известно, что гитару лидера группы The Beatles Джона Леннона выставят на аукционе Julien's Auctions в США, предварительная стоимость инструмента — 600-800 тысяч долларов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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