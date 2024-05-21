Личную Библию Элвиса Пресли выставят на аукцион

Помимо этого, среди лотов заявлены: спортивный костюм армии США, который Пресли носил во время службы в Западной Германии, солнцезащитные очки Пресли, которые он надевал на съемках «Elvis on tour», его кольца, и даже часы, которые он сделал сам.



На аукционе также выставят платья певиц Тейлор Свифт и Эми Уайнхаус.

Ранее стало известно, что гитару лидера группы The Beatles Джона Леннона выставят на аукционе Julien's Auctions в США, предварительная стоимость инструмента — 600-800 тысяч долларов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

