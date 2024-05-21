Депутат Лантратова ответила на рекомендацию назначить ее вместо Семигина

Лидер партии Сергей Миронов отметил, что инициатива выдвинута в рамках ротации руководителей комитетов нижней палаты парламента, исходя из фракционных квот.



«Однопартийцы поддержали предложение лидера СРЗП Сергея Миронова о назначении меня главой комитета ГД по делам национальностей. Благодарю коллег за доверие! Постараюсь его оправдать. Более подробные комментарии считаю корректным давать после рассмотрения Госдумой проекта соответствующего постановления», - сказала собеседница НСН.

Депутата Геннадия Семигина сняли с поста председателя комитета Госдумы по делам национальностей «в рамках ротации глав думских комитетов», сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов. Между тем телеграм-каналы отмечают, что Семигина сняли с поста после встречи Миронова с патриотическими блогерами и ветераном СВО Топазом, с которым судился Семигин.

Лантратова избрана в Госдуму VIII созыва от партии «Справедливая Россия — За правду» от Челябинской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сейчас она занимает пост первого заместителя председателя комитета по просвещению.

