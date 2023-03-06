Нейросети помогут московским врачам выявлять 9 патологий на одном медицинском снимке

По ее словам, уже в течение почти трех лет искусственный интеллект помогает медикам обнаруживать на медицинских снимках даже незначительные отклонения от нормы. Этот инструмент продолжает развиваться и помогать врачу не упускать значимые патологии даже на ранних стадиях. Области возможных патологий на изображении маркируются цветовыми подсказками.

С этого года в Москве анализ профилактических исследований по маммографии с помощью нейросетей получил официальный статус медицинской услуги и получил специальный тариф. Столица стала первым регионом, в котором использование алгоритмов искусственного интеллекта оплачивается из средств ОМС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские терапевты поставили 9 миллионов диагнозов с помощью нейросетей, при этом времени на назначение дополнительных исследований и консультаций теперь требуется в 10 раз меньше.







