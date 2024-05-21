Еврокомиссия сообщила о начале изъятия доходов от российских активов в июле

Первое изъятие доходов от российских активов, замороженных в Евросоюзе, состоится в июле, говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

В дальнейшем изъятие доходов будет происходить два раза в год. Цели финансирования будут пересматриваться ежегодно, впервые - до 1 января 2025 года.

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21 мая Евросоюз одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине. Речь идет о заблокированных активах ЦБ РФ, 90% доходов в этом году пойдут на поддержку ВСУ. Отмечается, что сумма только в этом году оценивается в три миллиарда евро.

Российские активы также станут ключевой темой переговоров министров финансов стран «Большой семёрки» (G7), заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. По её словам, на саммите, который пройдёт 23-25 мая в итальянском городе Стреса, будут искать пути использования заблокированных активов РФ в интересах Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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