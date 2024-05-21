Производство электроники в России в первом квартале выросло на 42%

При этом в целом за 2023 год удалось нарастить объемы производства на 32,8%. Такие показатели Шпак объяснил «перезагрузкой отрасли».

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли РФ прорабатывает вопрос повышения таможенных пошлин на импортную электронику. Так, в ведомстве намерены принять решение совместно с Минэкономразвития.

Повышение таможенных пошлин на импортную технику не увеличит интерес потребителей к российской электронике, поскольку прежде, чем стимулировать спрос, важно создать достаточное предложение, рассказал «Радиоточке НСН» директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

