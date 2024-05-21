Производство электроники в России в первом квартале выросло на 42%
Производство электроники в России в первом квартале года выросло на 42%, заявил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак, передает ТАСС.
Он отметил, что речь идет о компьютерах, электронных и оптических изделиях.
При этом в целом за 2023 год удалось нарастить объемы производства на 32,8%. Такие показатели Шпак объяснил «перезагрузкой отрасли».
Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли РФ прорабатывает вопрос повышения таможенных пошлин на импортную электронику. Так, в ведомстве намерены принять решение совместно с Минэкономразвития.
Повышение таможенных пошлин на импортную технику не увеличит интерес потребителей к российской электронике, поскольку прежде, чем стимулировать спрос, важно создать достаточное предложение, рассказал «Радиоточке НСН» директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.
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