На кинофестивале «Малая земля» представили ленту о важности диалога между людьми
На Открытом российском фестивале патриотического кино «Малая земля» в Новороссийске представили короткометражную ленту об армянине и азербайджанке, которым из-за непредвиденных обстоятельств приходится общаться и вместе решать возникшую проблему.
Кинолента называется «Дорога на Лачин», режиссером-постановщиком и автором сценария стал Эдвард Казарян.
«Наша история о людях, чьи судьбы затронула война, о людях, находящихся по разные стороны баррикад, о людях, пытающихся прийти к мирному диалогу, несмотря на идеологические разногласия, - сказал Казарян сайту АиФ.
Фильм является победителем фестиваля «Телемания», обладателем гран-при за лучший фильм, а так же спец-приза от Арт-кластера Таврида.Арта «За лучшую режиссерскую работу», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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