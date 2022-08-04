«Заменить нечем»: Ветврач рассказал, как спекулянты нажились на наркозе для животных

Одни ветклиники отказались от операций из-за проблем с анестезией, а другие повысили цены в 3-5 раз, сказал НСН ветеринар Михаил Шеляков. 

Ажиотаж с анестезией был создан искусственно, потому что зарубежные компании-производители не уходили с российского рынка. Некоторым ветклиникам пришлось отказаться от проведения операций животным, другие – подняли цены, заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Весной из-за резкого скачка цен и проблем с логистикой возник дефицит анестетиков для животных. В частности, недоступными оказались препараты «Золетил» и «Телазол». Ситуация складывалась так, что ветеринары говорили о проведении операций без наркоза.

«Проблемы были, но не из-за санкций. Официально зарубежные производители, поставляющие анестезию в Россию, не уходили с рынка. На волне ажиотажа некоторые спекулятивные моменты сыграли свою роль. Наркоз продавался, но в 10 раз дороже. Ощущение, что кто-то специально притормозил, выкупил и создав искусственный ажиотаж, воспользовался моментом. Некоторые ветклиники переставили работать, ведь в 50% цены операции заложен наркоз. Это привело к том, что операции для животных подорожали где-то на 20%, где-то в 3-5 раз. Сейчас ситуация выправляется. Практически на прежний уровень спустились цены и к концу лета все проблемы с наркозом уйдут», - сказал Шеляков.

«Крайне зависимы от импорта»: В России производится только 10% кормов для животных

Основными поставщиками наркоза для животных, по словам собеседника, являются США и Франция. В России анестетиков для животных не производят.

«Российских аналогов нет, даже в США и Франции – это единственные препараты анестезии для животных, которые физически заменить нечем. Еще одна проблема касалась вакцин, но здесь есть отечественные аналоги. Все по-разному к ним относятся, но была хотя бы альтернатива. Есть устойчивое мнение, что все российское плохого качества, я бы поспорил. Многие просто привыкли импортными препаратами вакцинировать животных и проблемы с их поставками мы испытываем», - заключил Шеляков.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов в эфире НСН заявил, что российский рынок товаров для животных оценивается в 318 миллиардов рублей. Чтобы закрыть потребности и отказаться от импорта, по его словам, нужно построить 10 заводов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Санкции Против РоссииДомашние Животные
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