«Заменить нечем»: Ветврач рассказал, как спекулянты нажились на наркозе для животных
Одни ветклиники отказались от операций из-за проблем с анестезией, а другие повысили цены в 3-5 раз, сказал НСН ветеринар Михаил Шеляков.
Ажиотаж с анестезией был создан искусственно, потому что зарубежные компании-производители не уходили с российского рынка. Некоторым ветклиникам пришлось отказаться от проведения операций животным, другие – подняли цены, заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Весной из-за резкого скачка цен и проблем с логистикой возник дефицит анестетиков для животных. В частности, недоступными оказались препараты «Золетил» и «Телазол». Ситуация складывалась так, что ветеринары говорили о проведении операций без наркоза.
«Проблемы были, но не из-за санкций. Официально зарубежные производители, поставляющие анестезию в Россию, не уходили с рынка. На волне ажиотажа некоторые спекулятивные моменты сыграли свою роль. Наркоз продавался, но в 10 раз дороже. Ощущение, что кто-то специально притормозил, выкупил и создав искусственный ажиотаж, воспользовался моментом. Некоторые ветклиники переставили работать, ведь в 50% цены операции заложен наркоз. Это привело к том, что операции для животных подорожали где-то на 20%, где-то в 3-5 раз. Сейчас ситуация выправляется. Практически на прежний уровень спустились цены и к концу лета все проблемы с наркозом уйдут», - сказал Шеляков.
Основными поставщиками наркоза для животных, по словам собеседника, являются США и Франция. В России анестетиков для животных не производят.
«Российских аналогов нет, даже в США и Франции – это единственные препараты анестезии для животных, которые физически заменить нечем. Еще одна проблема касалась вакцин, но здесь есть отечественные аналоги. Все по-разному к ним относятся, но была хотя бы альтернатива. Есть устойчивое мнение, что все российское плохого качества, я бы поспорил. Многие просто привыкли импортными препаратами вакцинировать животных и проблемы с их поставками мы испытываем», - заключил Шеляков.
Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов в эфире НСН заявил, что российский рынок товаров для животных оценивается в 318 миллиардов рублей. Чтобы закрыть потребности и отказаться от импорта, по его словам, нужно построить 10 заводов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 126 / сут.
Умерли
383 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 752 / сут.
- В России предложили отменить уголовное наказание за предпринимательство без регистрации
- «Газпром»: Решению ситуации с турбиной Siemens препятствуют антироссийские санкции
- Минпромторг включил в список параллельного импорта по косметике Valentino и Armani
- В Москве «заминировали» Третьяковскую галерею
- Премьер Эстонии призвала снести все советские памятники
- Минобороны допустило причастность США к появлению COVID-19
- В Финляндии заявили, что «Газпром» сжигает не дошедший до Европы газ
- Суд оставил экс-замминистра Марину Ракову в СИЗО
- «У него плохая память»: Медведев пообещал Столтенбергу повторить победу во Второй мировой
- Адвокат: экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала свою вину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru