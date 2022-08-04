«Заменить нечем»: Ветврач рассказал, как спекулянты нажились на наркозе для животных

Весной из-за резкого скачка цен и проблем с логистикой возник дефицит анестетиков для животных. В частности, недоступными оказались препараты «Золетил» и «Телазол». Ситуация складывалась так, что ветеринары говорили о проведении операций без наркоза.

«Проблемы были, но не из-за санкций. Официально зарубежные производители, поставляющие анестезию в Россию, не уходили с рынка. На волне ажиотажа некоторые спекулятивные моменты сыграли свою роль. Наркоз продавался, но в 10 раз дороже. Ощущение, что кто-то специально притормозил, выкупил и создав искусственный ажиотаж, воспользовался моментом. Некоторые ветклиники переставили работать, ведь в 50% цены операции заложен наркоз. Это привело к том, что операции для животных подорожали где-то на 20%, где-то в 3-5 раз. Сейчас ситуация выправляется. Практически на прежний уровень спустились цены и к концу лета все проблемы с наркозом уйдут», - сказал Шеляков.