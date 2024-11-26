«Пусто не бывает»: В киберспорте поддержали введение прокатных удостоверений для видеоигр
Прокатные удостоверения для видеоигр смогут гарантировать, что игра соответствует российским законам, сказал НСН Александр Горбаченко.
Прокатные удостоверения для видеоигр помогут защитить российский рынок разработок и смогут контролировать доступ на него иностранных продуктов, сказал в эфире НСН директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия», ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта Александр Горбаченко.
Минпромторг и игровые разработчики ранее обсудили идею введения прокатных удостоверений для видеоигр, сообщали СМИ. Отмечается, что подобное нововведение рассматривается в контексте ограничения выхода международных компаний на российский рынок. Одним из критериев получения прокатного удостоверения на игру иностранной компанией была бы адаптация продуктов для отечественных устройств. Горбаченко поддержал соответствующую инициативу.
«Введение прокатных удостоверений на компьютерные игры защитит внутренний рынок разработки и сможет регламентировать доступ на этот рынок зарубежных продуктов. Соответствующее удостоверение гарантирует, что претендент на его получение будет соответствовать российским законам. Это пока только инициатива. Нужно подождать, когда ее обратят в текст законопроекта и уже детально изучить все цели и задачи, как это будет приложено к российской игровой индустрии, что потребуется в том числе от российских разработчиков, как это на них отразится», - сказал собеседник НСН.
По его словам, российская игровая индустрия развивается, а государство активно этому способствует.
«Сегодня государство имеет действующие инструменты для диалога с представителями игровой индустрии России. Многие иностранные производители закрыли российские офисы, представительства, релоцировали какое-то количество российских специалистов за рубеж, однако свято место пусто не бывает. Российская игровая индустрия развивается, а государство ее поддерживает. У нас внутри индустрии создаются институты, ассоциации, которые эффективно работают как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В России развивается рынок подготовки специалистов, многие возвращаются из-за рубежа», - отметил Горбаченко.
В свою очередь Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов указал на сложности адаптации видеоигр под российские консоли.
«Отдельную опасность составляет пункт про обязательное требование адаптации проекта под российские консоли. В данный момент ведутся разработки российских консолей на базе Linux, то есть разработчикам фактически нужно будет переделывать игру под еще одну платформу, а это крайне дорого. Даже Apple, несмотря на развитую экосистему с сотнями миллионов пользователей, до сих пор не может «заманить» на свою платформу игры ААА класса. Доля же Linux пользователей в Steam составляет 2.32%. Кроме того, в последние годы наблюдается угасание рынка консолей: Microsoft фактически отказалась от эксклюзивности консолей, а Sony, хоть и одержала победу в консольной гонке, последние несколько лет старается выпускать все свои крупные релизы и на ПК. Единственным успешным эксклюзивным платформодержателем остается японская Nintendo. Таким образом, к моменту выхода отечественных консолей сама концепция консольных эксклюзивов и систем-селлеров может быть уже неактуальной», - заключил эксперт.
Ранее эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал «Радиоточке НСН», что введение прокатных удостоверений для видеоигр вызовет повышение цен.
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