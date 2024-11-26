«Пусто не бывает»: В киберспорте поддержали введение прокатных удостоверений для видеоигр

В свою очередь Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов указал на сложности адаптации видеоигр под российские консоли.

«Отдельную опасность составляет пункт про обязательное требование адаптации проекта под российские консоли. В данный момент ведутся разработки российских консолей на базе Linux, то есть разработчикам фактически нужно будет переделывать игру под еще одну платформу, а это крайне дорого. Даже Apple, несмотря на развитую экосистему с сотнями миллионов пользователей, до сих пор не может «заманить» на свою платформу игры ААА класса. Доля же Linux пользователей в Steam составляет 2.32%. Кроме того, в последние годы наблюдается угасание рынка консолей: Microsoft фактически отказалась от эксклюзивности консолей, а Sony, хоть и одержала победу в консольной гонке, последние несколько лет старается выпускать все свои крупные релизы и на ПК. Единственным успешным эксклюзивным платформодержателем остается японская Nintendo. Таким образом, к моменту выхода отечественных консолей сама концепция консольных эксклюзивов и систем-селлеров может быть уже неактуальной», - заключил эксперт.

Ранее эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал «Радиоточке НСН», что введение прокатных удостоверений для видеоигр вызовет повышение цен.

