В свою очередь эксперт в области видеоигровой индустрии и IT Иван Калмыков отметил, что импортозамещение Steam станет успешным только в том случае, если создать ряд необходимых условий.

«Запуск игровой платформы к 2026 году технически осуществим, но потребует значительных ресурсов. Компания обладает инфраструктурой для создания серверных мощностей и интеграции с ОС "Аврора", однако ключевые сложности включают разработку или адаптацию системы цифровой дистрибуции (аналогично Steam или VK Play). Техническая база для адаптации проектов уже есть. Финансирование может быть обеспечено за счет государственных программ поддержки IT-сектора и партнерства с разработчиками вроде 1C Game Studios или GFA Games. На платформе могут быть представлены: отечественные проекты, как крупные релизы (PIONER, "Сказки старой Руси", ILL), так и инди-игры (Broken Veil, Militsioner), которые активно развиваются, а также локализованные зарубежные продукты, если удастся договориться с правообладателями (например, проекты из Китая или Турции). Успех будет зависеть от сотрудничества с российскими студиями и создания экосистемы, объединяющей игры, стриминг и соцсети. Примеры таких интеграций уже есть — например, Warface и Allods Online в сервисе “Ростелеком Игровой”», — резюмировал он.

Ранее директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов заявил НСН, что платформа Steam является одной из самых дружественных зарубежных площадок.

