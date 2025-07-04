Госдума: В России не будут блокировать Steam
Запрещать Steam в России никто не собирается, заявил НСН депутат Госдумы Антон Горелкин, а эксперт в области видеоигровой индустрии и IT Иван Калмыков отметил, что у «Ростелекома» есть технические возможности, чтобы создать отечественный аналог западной платформы.
Создание отечественного аналога Steam реально, но это не значит, что иностранный сервис запретят, заявил НСН замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
«Ростелеком» обсуждает создание собственного онлайн-магазина видеоигр, сообщил «Коммерсантъ». В основном в нем будут представлены продукты российских студий, а некоторые игры уже адаптируются под операционную систему «Аврора», в частности, под работу на планшетах с ней, которые будут продаваться в рознице. По мнению депутата, этот шаг поможет создать систему, которая не будет зависеть от западных корпораций.
«В России существует неверное, но распространенное мнение, что если появляется что-то отечественное, то только для того, чтобы запретить что-то иностранное. Санкции не всегда означают блокировку или попытку принуждения жить по нашим правилам. Проект запускается только потому, чтобы была альтернатива, которая бы управлялась здесь и никуда не хотела бы уходить, а наоборот - стремилась бы развиваться в России. Могу пожелать “Ростелекому” только удачи, потому что догонять всегда тяжелее, чем развиваться параллельно или быть впереди. Начать конкурировать с мировым лидером в области видеоигр, со Steam — это очень смелое решение, но иностранные сервисы очень неохотно встраиваются в наше правовое поле и частично или полностью нарушают требования регулятора», — сказал собеседник НСН.
В свою очередь эксперт в области видеоигровой индустрии и IT Иван Калмыков отметил, что импортозамещение Steam станет успешным только в том случае, если создать ряд необходимых условий.
«Запуск игровой платформы к 2026 году технически осуществим, но потребует значительных ресурсов. Компания обладает инфраструктурой для создания серверных мощностей и интеграции с ОС "Аврора", однако ключевые сложности включают разработку или адаптацию системы цифровой дистрибуции (аналогично Steam или VK Play). Техническая база для адаптации проектов уже есть. Финансирование может быть обеспечено за счет государственных программ поддержки IT-сектора и партнерства с разработчиками вроде 1C Game Studios или GFA Games. На платформе могут быть представлены: отечественные проекты, как крупные релизы (PIONER, "Сказки старой Руси", ILL), так и инди-игры (Broken Veil, Militsioner), которые активно развиваются, а также локализованные зарубежные продукты, если удастся договориться с правообладателями (например, проекты из Китая или Турции). Успех будет зависеть от сотрудничества с российскими студиями и создания экосистемы, объединяющей игры, стриминг и соцсети. Примеры таких интеграций уже есть — например, Warface и Allods Online в сервисе “Ростелеком Игровой”», — резюмировал он.
Ранее директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов заявил НСН, что платформа Steam является одной из самых дружественных зарубежных площадок.
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