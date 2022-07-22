«Замечательные дни»: Синоптик пообещал москвичам жаркие выходные

В субботу и воскресенье не ожидается осадков и сильного ветра, будет по-настоящему июльская погода, отметил в эфире НСН синоптик Александр Шувалов. 

В Москве и Подмосковье в предстоящие выходные ожидается замечательная погода, максимальная температура воздуха дойдет до +30°C, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что в Центральной России до конца лета холода больше не будет. Так, завершается прохладная неделя с отрицательным отклонением от нормы в несколько градусов.

«Погода в Московском регионе в выходные будет замечательная. Осадков оба дня не ожидается, ветер сильным не будет ни при каких обстоятельствах, а максимальная температура будет под +30°C. Это по-настоящему июльская погода. Такая погода, скорее всего, продлится до конца июля, температура воздуха будет колебаться в пределах +25… +28°C. Возможны отдельные кратковременные дожди, не проливные и без крайностей, но с грозами. Какое же лето без гроз?», - сказал Шувалов.

По словам синоптика, до конца июля москвичам не стоит ожидать опасных шквалистых ветров. Шувалов указал, что если они и будут, то не превысят 17 метров в секунду.

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«Шквалистые ветры – это ветра приличной силы, больше 20 метров в секунду. Как правило, на границе фронтальных разделов. У нас будет просто размытое барическое поле, в рамках которого развивается внутримассовая высокая температура, за счет этого происходит развитие облачности. Поэтому, шквалы ветра если и могут быть, то сила ветра при них не будет превышать 15-17 метров в секунду», - резюмировал Шувалов.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в предстоящие выходные россиянам не стоит ожидать «несусветной жары», как в Великобритании или Испании.

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ФОТО: РИА Новости
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