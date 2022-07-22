«Замечательные дни»: Синоптик пообещал москвичам жаркие выходные

Накануне сообщалось, что в Центральной России до конца лета холода больше не будет. Так, завершается прохладная неделя с отрицательным отклонением от нормы в несколько градусов.

«Погода в Московском регионе в выходные будет замечательная. Осадков оба дня не ожидается, ветер сильным не будет ни при каких обстоятельствах, а максимальная температура будет под +30°C. Это по-настоящему июльская погода. Такая погода, скорее всего, продлится до конца июля, температура воздуха будет колебаться в пределах +25… +28°C. Возможны отдельные кратковременные дожди, не проливные и без крайностей, но с грозами. Какое же лето без гроз?», - сказал Шувалов.

По словам синоптика, до конца июля москвичам не стоит ожидать опасных шквалистых ветров. Шувалов указал, что если они и будут, то не превысят 17 метров в секунду.