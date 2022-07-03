Росгидрометцентр составил прогноз погоды в Москве в июле

Температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы на 1-1,5 градуса, собщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Росгидрометцентра Марину Макарову.

Врач рассказал, как вести себя в жаркую погоду

По её словам, что касается осадков, то их в этом месяце будет меньше нормы в 86-90 мм. Ожидается, что в июле в Москве выпадет максимум 60 мм.

Как отметила синоптик, с 5 июля прогнозируются небольшие кратковременные дожди локального характера.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что первые дни июля в Москве будут жаркими.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В Москве
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