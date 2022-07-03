Росгидрометцентр составил прогноз погоды в Москве в июле

По её словам, что касается осадков, то их в этом месяце будет меньше нормы в 86-90 мм. Ожидается, что в июле в Москве выпадет максимум 60 мм.

Как отметила синоптик, с 5 июля прогнозируются небольшие кратковременные дожди локального характера.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что первые дни июля в Москве будут жаркими.

