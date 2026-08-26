Под Воронежем из-за атаки украинских БПЛА пострадали два человека

Число погибших на стройплощадке Амурского газохимического комплекса выросло до семи человек Песков: Владимир Путин не встречался с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом Роспотребнадзор назвал оптимальное время для вакцинации от гриппа Россельхознадзор попросил глав регионов усилить борьбу с борщевиком В Солнечной системе могут быть обнаружены новые планеты