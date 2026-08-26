Под Воронежем из-за атаки украинских БПЛА пострадали два человека

Два человека пострадали после атаки украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Два человека погибли при падении беспилотника на дом в Липецкой области

Как отметил губернатор, над Воронежем и восемью районами области ликвидировали 27 дронов.

«В пригороде Воронежа в результате падения сбитого БПЛА осколками оконного стекла ранены мужчина 1977 года рождения и женщина 1989 года рождения», - написал Гусев на платформе «Макс».

Пострадавших госпитализировали с ранениями средней тяжести.

Ранее в Котовске Тамбовской области после атаки украинских БПЛА загорелся логистический центр Wildberries, пострадал один человек, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиВоронежская Область

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