Россия не сможет запретить пролет спутников Starlink над Москвой
Иван Моисеев заявил НСН, что Илон Маск запустил уже 11 тысяч спутников, на первых этапах они видны в небе обычным жителям городов.
Россия не может запретить пролет спутников Starlink над Москвой и другими городами, так как это международная норма, заявил НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Цепочка огней, которую заметили в небе над Московским регионом, могла быть группой спутников Starlink, считают эксперты РАН. После запуска аппараты несколько дней летят «паровозиком», который теоретически можно увидеть над Москвой, передает РБК. Моисеев подтвердил, что это были именно спутники Илона Маска.
«Это точно Starlink, потому что их уже видели у нас. Этих спутников много, поэтому они выстраиваются в линии. Это происходит только сразу после запуска, спутники видны вечером и утром, когда Земля в темноте. Конечно, такие цепочки производят впечатление. Американский миллиардер Илон Маск запустил 11 тысяч спутников такого типа, не считая других. Они заметны на ночном небе. Все зависит от траекторий, Маск запускает их в разные плоскости орбит, они постепенно расходятся. После запуска они сначала двигаются по одной линии, какая-то траектория проходила прямо над Москвой. Потом они разойдутся по орбитам, видно их не будет. Мы никак не можем запретить их пролет над Москвой, этот вопрос был решен еще в 1957 году, когда запустили первый спутник. Пришли к выводу, что спутник не нарушает суверенитет государства, над которым пролетает», - рассказал он.
В ночь на 23 августа в небе над Московским регионом очевидцы заметили цепочку огней и опубликовали видео в соцсетях. Похожее явление наблюдали над Якутией в 2022 году. Тогда выяснилось, что в небе была видна группа спутников Starlink, выведенных ракетой Falcon 9.
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