Россия не может запретить пролет спутников Starlink над Москвой и другими городами, так как это международная норма, заявил НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.

Цепочка огней, которую заметили в небе над Московским регионом, могла быть группой спутников Starlink, считают эксперты РАН. После запуска аппараты несколько дней летят «паровозиком», который теоретически можно увидеть над Москвой, передает РБК. Моисеев подтвердил, что это были именно спутники Илона Маска.