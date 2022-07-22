Вильфанд: Жара из Западной Европы в Россию не придет

По его словам, температура повысится, будет солнечно. Синоптик отметил, жары в центральной России не ожидается, температура воздуха составит от 25 до 30 градусов.

В субботу ожидается 27-29 градусов, в воскресенье - 28-30 градусов. Вильфанда отметил, что «несусветной жары», как в Великобритании или Испании россиянам ожидать не приходится.

Как заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в Центре России завершается прохладная неделя с отрицательным отклонением от нормы в несколько градусов. В ближайшие дни климатический маятник качнется в другую сторону.

