Американский журналист Хелали подал документы для получения российского гражданства
Американский журналист Кристофер Хелали подал документы для получения гражданства России. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«К настоящему времени я предоставил все, что меня просили предоставить», — отметил собеседник агентства.
По словам Хелали, вопрос о получении гражданства РФ он начал обсуждать летом прошлого года. В феврале 2026-го журналист подготовил письмо президенту Владимиру Путину, в июне ему сообщили, что обращение поступило в офис главы государства. По словам Хелали, вопрос о гражданстве еще находится на рассмотрении.
Ранее экс-депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен, переехавший в Россию, рассказал о планах подать заявление на получение российского гражданства и «построить новую жизнь», пишет Ura.ru.
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