Американский журналист Хелали подал документы для получения российского гражданства

Американский журналист Кристофер Хелали подал документы для получения гражданства России. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«К настоящему времени я предоставил все, что меня просили предоставить», — отметил собеседник агентства.

По словам Хелали, вопрос о получении гражданства РФ он начал обсуждать летом прошлого года. В феврале 2026-го журналист подготовил письмо президенту Владимиру Путину, в июне ему сообщили, что обращение поступило в офис главы государства. По словам Хелали, вопрос о гражданстве еще находится на рассмотрении.

Ранее экс-депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен, переехавший в Россию, рассказал о планах подать заявление на получение российского гражданства и «построить новую жизнь», пишет Ura.ru.

