Синоптик: В Центральной России до конца лета холода больше не будет
В Центре России завершается прохладная неделя с отрицательным отклонением от нормы в несколько градусов. В ближайшие дни климатический маятник качнется в другую сторону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, в ближайшие дни инициатива в атмосфере начнет постепенно переходить к антициклону скандинавского происхождения, а значит, погода возьмет курс на возвращение лета.
Синоптик отметил, что в пятницу днем температура воздуха повысится до комфортных +23…+28, а в выходные и вовсе потеплеет до +26…+31, что на 3-4 градуса выше положенного по многолетним наблюдениям.
При этом обойдется без существенных осадков, подчеркнул Тишковец.
Он также рассказал, что в начале следующей недели увеличится вероятность скоротечных мозаичных дождей и гроз, что лишь немного собьет показания термометров.
«До конца месяца в регионе провалов холода больше не будет, и жителей средней полосы ждет по-июльски теплая погода», - написал специалист.
По мнению Тишковца, заключительный месяц лета также не подведет, и еще порадует солнцем и жаркими днями.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал причины аномальной жары в Европе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 391 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 529 / сут.
- В Британии назначены слушания по референдуму о независимости Шотландии
- Синоптик: В Центральной России до конца лета холода больше не будет
- На Украине опровергли информацию о госпитализации Зеленского
- Петр Бирюков назвал сроки ремонта сгоревшей крыши дома на Ленинском проспекте
- СМИ: российский теннисист Карен Хачанов стал жертвой немецких грабителей
- СМИ: Великобритания направит Украине пушки и 50 тысяч снарядов
- Россия лишилась виски Jim Beam и The Famous Grouse
- Европейский центробанк повысил базовую ставку впервые с 2011 года
- Минюст потребовал ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»
- Мантуров предупредил о частичной отмене параллельного импорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru