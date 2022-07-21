Синоптик: В Центральной России до конца лета холода больше не будет

В Центре России завершается прохладная неделя с отрицательным отклонением от нормы в несколько градусов. В ближайшие дни климатический маятник качнется в другую сторону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие дни инициатива в атмосфере начнет постепенно переходить к антициклону скандинавского происхождения, а значит, погода возьмет курс на возвращение лета.

Синоптик отметил, что в пятницу днем температура воздуха повысится до комфортных +23…+28, а в выходные и вовсе потеплеет до +26…+31, что на 3-4 градуса выше положенного по многолетним наблюдениям.

При этом обойдется без существенных осадков, подчеркнул Тишковец.

Он также рассказал, что в начале следующей недели увеличится вероятность скоротечных мозаичных дождей и гроз, что лишь немного собьет показания термометров.

«До конца месяца в регионе провалов холода больше не будет, и жителей средней полосы ждет по-июльски теплая погода», - написал специалист.