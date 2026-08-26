Над регионами России сбили 426 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России почти 430 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
В период с 20.00 мск 25 августа до 07.00 мск 26 августа военные перехватили и уничтожили 426 украинских дронов.
Беспилотники нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.
Ранее в Липецкой области украинский дрон упал на частный дом, погибли два человека, в том числе 14-летний подросток, пишет 360.ru.
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