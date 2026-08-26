Над регионами России сбили 426 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России почти 430 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

На объекте Wildberries под Тамбовом возник пожар из-за атаки БПЛА

В период с 20.00 мск 25 августа до 07.00 мск 26 августа военные перехватили и уничтожили 426 украинских дронов.

Беспилотники нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее в Липецкой области украинский дрон упал на частный дом, погибли два человека, в том числе 14-летний подросток, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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