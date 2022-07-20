«Люди под угрозой»: Синоптик назвал причины аномальной жары в Европе

Температура в Париже и Лондоне превысила норму на 10-15°C, это колоссальная величина для июля, отметил в эфире НСН Александр Шувалов. 

Аномальная жара стоит в Европе и приближается к США из-за обостряющегося глобального изменения климата, атмосферные явления приобретают необычный характер и происходят все чаще, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Так, температура воздуха в Испании в последние дни держится порядка, а то и выше +40°C. В связи с этим на всей территории страны введен «красный» или «оранжевый» режим опасности. Между тем, аномальная жара зафиксирована также в Великобритании, Португалии, Италии и на юго-западе Франции.

«Все в один голос говорят, что это следствие обостряющегося глобального изменения климата. Так, получилась ситуация, что азорский максимум передвинулся на континент, а его место занял глубокий циклон. Это как раз следствие того, что атмосферные явления приобретают очень необычный характер. То, что наблюдалось гораздо редко, теперь наблюдается все чаще и чаще. Подобные температурные аномалии усиливаются и становятся более резкими и продолжительными. Сейчас не только в Европе такая жара. Более 100 млн человек под угрозой опасного перегрева в США. Это южные, юго-западные штаты и даже часть северо-востока штатов», - сказал Шувалов.

По его словам, 19 июля в Париже и Лондоне были колоссально превышены температурные нормы.

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«Вчерашний день превысил норму в Париже, Лондоне и окрестностях на 10-15°C. Это колоссальная величина для июля. То есть, +23… +25°C – это была бы нормальная июльская погода для этих стран, укладывающаяся в климатические нормы», - указал собеседник «Радиоточки НСН».

Синоптик также подчеркнул, что температурные аномалии дойдут до России только в трансформированном виде. Так, в некоторых городах будет постепенно теплеть, при этом отметка термометра не превысит +29°C.

«Конкретно эта жара до России не дойдет. Она придет только в очень трансформированном виде как потепление, которое ограничится +28… +29°C. Это произойдет в выходные в Подмосковье. Уже сегодня потепление будет в Калининграде, завтра в Пскове и Санкт-Петербурге. Этот климат жаркого воздуха выклинивается на юг и уходит», - резюмировал Шувалов.

Из-за аномальной жары на юго-западе Европы возникли масштабные лесные пожары. Так, во французском департаменте Жиронда в связи с пожарами были эвакуированы 11 тысяч человек. В свою очередь на западе Португалии огонь распространился быстро в связи с сильным ветром. Были уничтожены ряд жилых домов, а в стране объявлен режим ЧС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СиноптикиЖараПогодаСШАЕвропа
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