«Люди под угрозой»: Синоптик назвал причины аномальной жары в Европе

Так, температура воздуха в Испании в последние дни держится порядка, а то и выше +40°C. В связи с этим на всей территории страны введен «красный» или «оранжевый» режим опасности. Между тем, аномальная жара зафиксирована также в Великобритании, Португалии, Италии и на юго-западе Франции.

«Все в один голос говорят, что это следствие обостряющегося глобального изменения климата. Так, получилась ситуация, что азорский максимум передвинулся на континент, а его место занял глубокий циклон. Это как раз следствие того, что атмосферные явления приобретают очень необычный характер. То, что наблюдалось гораздо редко, теперь наблюдается все чаще и чаще. Подобные температурные аномалии усиливаются и становятся более резкими и продолжительными. Сейчас не только в Европе такая жара. Более 100 млн человек под угрозой опасного перегрева в США. Это южные, юго-западные штаты и даже часть северо-востока штатов», - сказал Шувалов.

По его словам, 19 июля в Париже и Лондоне были колоссально превышены температурные нормы.