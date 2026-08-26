Песков: Путин не встречался с директором ЦРУ

Президент России Владимир Путин не встречался с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с RTVI.

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«Встречи с президентом не было», - подчеркнул представитель Кремля.

Рэтклифф посетил российскую столицу накануне. Песков отмечал, что визит директора ЦРУ связан с контактами между российскими и американскими спецслужбами, пишет Ura.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЦРУДмитрий ПесковВладимир Путин

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