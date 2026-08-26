Песков: Путин не встречался с директором ЦРУ
26 августа 202608:46
Юлия Савченко
Президент России Владимир Путин не встречался с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с RTVI.
«Встречи с президентом не было», - подчеркнул представитель Кремля.
Рэтклифф посетил российскую столицу накануне. Песков отмечал, что визит директора ЦРУ связан с контактами между российскими и американскими спецслужбами, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Американский журналист Хелали подал документы для получения российского гражданства
- Песков: Путин не встречался с директором ЦРУ
- Глава Минприроды: В 2026 году в РФ ожидают полного воспроизводства запасов углеводородов
- Россия не сможет запретить пролет спутников Starlink над Москвой
- Под Воронежем из-за атаки украинских БПЛА пострадали два человека
- Уперлись в потолок: Когда билеты на концерты и в театры станут доступнее
- Мобилизация, переговоры, Иран? В Кремле объяснили прилёт «ястреба» из ЦРУ в Москву
- Звезда Болливуда Митхун Чакраборти снимется в российско-индийском кинопроекте
- Над регионами России сбили 426 украинских беспилотников
- На объекте Wildberries под Тамбовом возник пожар из-за атаки БПЛА