Звезда Болливуда Митхун Чакраборти снимется в российско-индийском кинопроекте

Известный по главной роли в фильме «Танцор диско» индийский актер Митхун Чакраборти намерен принять участие в совместном кинопроекте России и Индии. Об этом артист рассказал в беседе с ТАСС.

«Мой сын планирует сниматься в российско-индийском фильме, и я присоединюсь к нему», - поделился звезда Болливуда.

По словам Чакраборти, он готов принять участие в любом российско-индийском проекте, когда появится интересная тема.

Как пишет ТАСС, планируемый фильм с участием младшего сына актера Намаши Чакраборти - романтический триллер об индийских блогерах, которые прилетают в Москву и попадают в череду приключений.

Между тем продюсер, председатель совета директоров акселератора Sicap в Иране Хамид Реза Роухани рассказал о большом интересе российского зрителя к иранским фильмам. По его словам, это вдохновляет на дальнейшее сотрудничество.

