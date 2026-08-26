Звезда Болливуда Митхун Чакраборти снимется в российско-индийском кинопроекте
Известный по главной роли в фильме «Танцор диско» индийский актер Митхун Чакраборти намерен принять участие в совместном кинопроекте России и Индии. Об этом артист рассказал в беседе с ТАСС.
«Мой сын планирует сниматься в российско-индийском фильме, и я присоединюсь к нему», - поделился звезда Болливуда.
По словам Чакраборти, он готов принять участие в любом российско-индийском проекте, когда появится интересная тема.
Как пишет ТАСС, планируемый фильм с участием младшего сына актера Намаши Чакраборти - романтический триллер об индийских блогерах, которые прилетают в Москву и попадают в череду приключений.
Между тем продюсер, председатель совета директоров акселератора Sicap в Иране Хамид Реза Роухани рассказал о большом интересе российского зрителя к иранским фильмам. По его словам, это вдохновляет на дальнейшее сотрудничество.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Путин не встречался с директором ЦРУ
- Глава Минприроды: В 2026 году в РФ ожидают полного воспроизводства запасов углеводородов
- Россия не сможет запретить пролет спутников Starlink над Москвой
- Под Воронежем из-за атаки украинских БПЛА пострадали два человека
- Уперлись в потолок: Когда билеты на концерты и в театры станут доступнее
- Мобилизация, переговоры, Иран? В Кремле объяснили прилёт «ястреба» из ЦРУ в Москву
- Звезда Болливуда Митхун Чакраборти снимется в российско-индийском кинопроекте
- Над регионами России сбили 426 украинских беспилотников
- На объекте Wildberries под Тамбовом возник пожар из-за атаки БПЛА
- Песков: Визит главы ЦРУ в Москву связан с контактами между спецслужбами