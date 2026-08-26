Глава Минприроды: В 2026 году в РФ ожидают полного воспроизводства запасов углеводородов
Полное воспроизводство запасов нефти и газа ожидается в России по итогам 2026 года. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов в интервью РИА Новости.
Министр привел итоги полугодия по запасам углеводородов.
«Прирост... промышленных категорий по результатам геологоразведочных работ недропользователей составил по жидким углеводородам (нефть+конденсат) 45 миллионов тонн, по газу - 155,5 миллиарда кубометров. По итогам года ожидается полное воспроизводство запасов», - подчеркнул Козлов.
Между тем Россия в июле сократила добычу нефти. По данным отчета ОПЕК, она составила 8,887 млн баррелей в сутки - на 6 тысяч меньше, чем месяцем ранее, отмечает Ura.ru.
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