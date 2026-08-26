На объекте Wildberries под Тамбовом возник пожар из-за атаки БПЛА

Пожар произошел после атаки украинских беспилотников на логистический центр компании Wildberries в Котовске Тамбовской области. Об этом написал глава региона Евгений Первышов в своем канале на платформе «Макс».

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Минувшей ночью в Котовске уничтожили 16 дронов ВСУ. Из-за атаки возникло возгорание логистического центра, огонь распространился на площади более 100 тысяч квадратных метров.

Как отметил Первышов, работников объекта оперативно эвакуировали после получения сигнала тревоги.

«По предварительной информации, пострадал один сотрудник Wildberries, получивший сотрясение мозга от взрывной волны», - указал губернатор.

Украинские дроны уже атаковали логистический центр Wildberries в Котовске в июле, тогда из-за действий ВСУ погибли семь человек, еще 25 пострадали, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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