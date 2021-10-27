«Закон позволяет»: Юрист назвал условия для введения в России обязательной вакцинации
Критерием введения всеобщей вакцинации может быть эпидемическая ситуация, но не бизнес-интересы каких-либо компаний, сказал НСН Алексей Попов.
Для введения в России обязательной вакцинации от COVID-19 в стране должна быть объявлена эпидемия или чрезвычайное положение, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с предложением сделать вакцинацию для россиян фактически обязательной. Об этом сообщили «Известия».
«Есть закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Одна из его статей предполагает профилактические прививки для определенных групп населения или определенных специалистов, но из этого не вытекает, что они обязательные. Например, прививки от гриппа — кто пожелал, тот делает, кто не пожелал — не делает. Но есть и статья 10, в которой говорится о проведении прививок по эпидемическим показаниям, когда речь идет не просто о профилактике, а об обеспечении благополучия и здоровья населения и введении обязательных прививок. При этом не указывается, в отношении кого (можно применить эту норму — прим. НСН), соответственно это можно вводить по стране в целом», — сказал Попов.
При этом он отметил, что в законе нет четких критериев, что считать эпидемией.
«Критерием введения всеобщей вакцинации должны быть именно эпидемические показания, а не экономическая целесообразность, определяемая интересами какой-то группы торговых компаний, предприятий сферы услуг или частного бизнеса. Закон о введении чрезвычайного положения позволяет это сделать, но, видимо, власть сегодня исходит из того, что нет оснований для введения всеобщей вакцинации. Хотя, исходя из текущих положений законодательства, это вполне возможно, исходя из текущих эпидемических показаний. Но что это за показания? Тут надо смотреть и изучать, какие критерии нужны для введения всеобщей вакцинации, сколько смертей должно быть, сколько заболевших. Поскольку никто с подобным раньше не сталкивался, наверное, такие четкие критерии не были выработаны. А вот для введения различных ограничений в законодательстве гораздо больше оснований. Поэтому проще ввести, опираясь на закон, режим ограничений по посещению каких-то мест, QR-коды, установить нерабочие дни», — пояснил юрист.
По его словам, при возможном введении обязательной вакцинации возникнет ряд противоречий.
«Без введения режима чрезвычайной ситуации ввести всеобщую вакцинацию будет не совсем оправдано. Неверно насильно преодолевать кризис доверия. Принудительно у нас лечат только больных, а не здоровых, а вакцина все-таки предназначена для профилактики, а не только для лечения. Цель прививок — это профилактика во избежание заболеваемости других людей. В этом есть противоречие. При этом человек может быть существенно ограничен в определенных правах в связи с тем, что это может повлечь для окружающих какой-то вред здоровью, поэтому вводят различные QR-коды и прочие меры», — отметил Попов.
Он также высказал мнение, что эту меру крайне сложно будет реализовать на практике.
«А как обеспечить принудительную всеобщую вакцинацию? По квартирам будут ходить судебные приставы с докторами? Я думаю, что власти исходят и из того, что будет крайне затруднительно реализовать подобную меру, даже если найти правовые основания, чтобы ее принять. Поэтому устанавливают иные затруднения: сидите дома, никуда не ходить, никуда не ездить, все закрыто», — заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков также высказал мнение, что в стране необходимо переходить к обязательной вакцинации от коронавируса.
Между тем, Владимир Путин неоднократно говорил, что выступает против обязательной вакцинации. В частности, выступая в дискуссионном клубе «Валдай» 21 октября, президент отметил, что «не поддерживает обязательность», поскольку любое навязанное решение можно обойти.
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