«Закон позволяет»: Юрист назвал условия для введения в России обязательной вакцинации

Для введения в России обязательной вакцинации от COVID-19 в стране должна быть объявлена эпидемия или чрезвычайное положение, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с предложением сделать вакцинацию для россиян фактически обязательной. Об этом сообщили «Известия».