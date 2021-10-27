В Федерации профсоюзов России призвали ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

«Я понимаю, это непопулярный призыв… наступает такой момент, когда от добровольности надо переходить к обязательности прививки, потому что это уже грозит популяции, человеческой популяции в нашей стране», — цитирует Шмакова РИА Новости.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с предложением сделать вакцинацию от COVID-19 фактически обязательной для россиян, напоминает Ura.ru. По мнению представителей бизнеса, это позволит избежать закрытия магазинов в «высокий сезон в торговле».

