В Федерации профсоюзов России призвали ввести обязательную вакцинацию от коронавируса
России необходимо переходить к обязательной вакцинации от коронавируса, считает глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Об этом он заявил на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России».
«Я понимаю, это непопулярный призыв… наступает такой момент, когда от добровольности надо переходить к обязательности прививки, потому что это уже грозит популяции, человеческой популяции в нашей стране», — цитирует Шмакова РИА Новости.
Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с предложением сделать вакцинацию от COVID-19 фактически обязательной для россиян, напоминает Ura.ru. По мнению представителей бизнеса, это позволит избежать закрытия магазинов в «высокий сезон в торговле».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru