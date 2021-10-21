Путин высказал мнение об обязательной вакцинации от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обязательную вакцинацию от коронавируса людям можно будет обойти, поэтому ее вводить не стоит. Об этом он заявил, выступая на дискуссионном клубе «Валдай».
Однако президент напомнил, что вакцинация может быть внесена в национальный календарь профилактических прививок и таким образом стать обязательной. При этом он подчеркнул, что прививка от коронавируса еще не внесена в этот список.
«Я на самом деле не поддерживаю обязательность. Любое навязанное решение можно обойти», - заявил российский лидер.
Ревакцинироваться от коронавируса необходимо в любом случае, с учётом возможных противопоказаний, несмотря ни на какие «страшилки». Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил врач-эксперт Тимур Пестерев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru