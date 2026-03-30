Автохлам не виноват: Как очистить двор от брошенных автомобилей
Эвакуировать из дворов неиспользуемые автомобили бесполезно, это не решит проблему дефицита парковочных мест, сказал НСН Сергей Радько.
Нехватка парковок во дворах объясняется строительством «человейников» без учета большого количества автомобилей, эвакуация машин, которыми не пользуются их владельцы, не поможет решить проблему. Об этом НСН заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов пообещал разобраться с автомобилями во дворах, которые никуда не выезжают. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». По его словам, каждый третий автомобиль не покидает двор, такие автомобили мешают жильцам. Вице-мэр предложил перемещать такие автомобили в гаражи или на другие парковки. Радько заявил, что такая инициатива не поможет решить проблему парковок во дворах.
«Если автомобиль стоит на этом месте год или два, на то, чтобы его убрать, нет правовых оснований. Кроме того, это место тут же займет другая машина, пустовать оно не будет. Это ничего не даст — просто одну машину поменяют на другую. Конечно, можно принять любой закон, обязав владельца кататься на автомобиле два раза в неделю или пять раз в день, но это уже будет за гранью. С другой стороны, есть постановление, которое позволяет эвакуировать брошенный и разукомплектованный транспорт. Что касается платных паркингов, у нас их крайне мало, и все машины на них не упрячешь. Конечно, их надо создавать, это не так уж и сложно — пройти 500-700 метров до паркинга и забрать свою машину. Но все новые районы строились без учета такого количества автомобилей, не говоря уже о старых районах. А если создавать паркинги за полтора километра от дома, никто ими пользоваться не будет», — сказал Радько.
Корень проблемы, по мнению собеседника НСН, следует искать в перенаселенности Москвы.
«Проблема острая, но она возникла по совершенно другой причине — из-за очень большой скученности населения, по сути, перенаселения Москвы. У нас огромные “человейники”, где даже человеку трудно протиснуться. Соответственно, чем больше людей, тем больше машин. Проблема изначально была создана искусственно, а теперь власти думают, как бы эти машины куда-то раскидать», — добавил эксперт.
В заключение Радько указал на то, что сейчас власти не вправе штрафовать собственников автомобилей, которые не пользуются своими машинами.
«За то, что вы не пользуетесь своей машиной, пока никаких штрафов нет. Не понимаю, зачем штрафовать их за простой автомобиля. Нужно предложить убраться из двора и поставить машину в чужом дворе? А где тогда будут ставить свои автомобили жители того двора? Получается замкнутый круг. Еще при ныне покойном экс-мэре Москвы Юрии Лужкове была идея “народного гаража”, который быстро стал антинародным из-за его цены. Сейчас уже эта проблема нерешаемая из-за того, что население города растет, улицы просто не справляются с таким количеством машин», — подытожил он.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что создать единые условия для парковок автотранспорта для всех регионов невозможно, такая идея даже вредна.
Горячие новости
