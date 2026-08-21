Борьба за место: Куда жаловаться на «бронь» парковки соседом
Установка любых ограничивающих конструкций на парковке возле дома является нарушением, заявил НСН Константин Крохин.
В условии дефицита парковочных мест действует принцип «кто первый, того и тапки», при блокировке места нужно обращаться в УК, заявил НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
В подмосковном Видном местные жители уже вторую неделю наблюдают необычный способ борьбы за парковочное место: владелец бронирует его игрушечной машинкой. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком». Крохин раскрыл, куда обращаться в таком случае.
«Если говорить о законодательных нормах, у нас общий режим пользования этим имуществом. Объекты общего имущества нельзя разделить, например, лестницу или подъезд, это касается и земельного участка возле дома. Поэтому в условии дефицита парковочных мест действует принцип «кто первый, того и тапки». В мегаполисах у нас зачастую именно дефицит. В ходе нерегулируемого пользования, конечно, возникают бытовые нарушения. Человек ставит на парковочное место не машину, а урну, вот такую игрушечную машину или что-то еще. Кто-то занимает место старым автомобилем, который с номерами, его нельзя эвакуировать, но им владельцы не пользуются по назначению. Подобные злоупотребления не являются нарушением закона, но в этом случае человек нарушает права своих соседей. Таких людей у нас в процентном соотношении немного, но они всегда есть», — рассказал он.
Крохин подчеркнул, что нарушением является установка любых ограничивающих конструкций, они будут демонтированы сразу же после обращения в УК.
«При этом некоторые ставят специальные ограничители, блокираторы места, цепочки, столбики. Вот это уже нарушение закона. Если во дворах появляются такие ограничители, обращение в УК заканчивается тем, что они демонтируются. Устанавливать долговременные ограничения запрещено законом. Демонтаж чего-либо – это принудительная мера, а управляющая компания имеет обязанности перед жильцами, что дает ей и права. Поэтому лучше самому ничего не демонтировать, а сообщить о нарушении. Но сносить подобные ограничители можно без суда, так как это препятствие для общего пользования», — заключил собеседник НСН.
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