В условии дефицита парковочных мест действует принцип «кто первый, того и тапки», при блокировке места нужно обращаться в УК, заявил НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

В подмосковном Видном местные жители уже вторую неделю наблюдают необычный способ борьбы за парковочное место: владелец бронирует его игрушечной машинкой. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком». Крохин раскрыл, куда обращаться в таком случае.