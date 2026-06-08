Никаких отмазок: Какой срок необходимо установить для оплаты парковки
Виктор Похмелкин заявил НСН, что если водителям разрешат не оплачивать парковку по внешним причинам, то хитрые автомобилисты начнут этим пользоваться и использовать как отмазку.
Гораздо удобнее было бы позволить водителям оплачивать парковку в течение пяти дней по примеру оплаты проезда по платной дороге. Об этом НСН рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Министерство транспорта подготовило пояснения к поправкам в закон «Об организации дорожного движения», пишет «РБК». Так, автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать платную парковку за период, когда внести деньги не удалось по причинам, не зависящим от водителя. Похмелкин заявил, что это очень сомнительная инициатива.
«Вопрос в том, кто и как это будет доказывать. Если обязанность доказывания этих обстоятельств будет возложена на водителя, то могут возникнуть трудности. Насколько я знаю, сейчас все-таки готовится предложение о том, чтобы у водителя была возможность оплатить парковку любым удобным для него способом, в том числе и наличными. Мне кажется, что это более правильный подход. Как водитель может доказать, что оплата не прошла? Это должны установить процедуру, что и как он должен сделать, чтобы избежать наказания. А пока, если ты не оплатил в установленный срок, то будешь платить штраф», - рассказал Похмелкин.
При этом Похмелкин предложил более удобный и эффективный способ решения этой проблемы.
«Ведь сейчас можно сделать, допустим, так, как установлено в отношении оплаты проезда на трассе. Там можно оплатить в течение пяти дней. Почему бы не установить такое же правило? В течение этих пяти дней точно можно найти способ заплатить», - отметил он.
По словам собеседника НСН, пока что новые поправки только создают пространство для махинаций.
«Ну вот тут я очень боюсь, что получится так, что хитрые и лукавые люди смогут избежать оплаты, а как раз те, кто попал в трудную ситуацию, не смогут. Здесь дьявол в деталях. И зависит от того, как это все будет сформулировано в соответствующем нормативном акте», - подытожил он.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил НСН, что отслеживание искусственным интеллектом (ИИ) поведения водителя на дороге и рассылка предупредительных SMS точно снизит аварийность, так как даже пары секунд с закрытыми глазами достаточно для аварии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Это в сердце!»: Галанин рассказал, как правильно собирать винил
- В Кремле не стали комментировать результаты выборов в Армении
- Кибератака привела к сбою в работе онлайн-сервисов ВТБ
- Никаких отмазок: Какой срок необходимо установить для оплаты парковки
- Стивен Сигал объяснил, почему решил продать особняк в Подмосковье
- Вместе с паспортом: Подростков предложили привязывать к «Госуслугам» с 14 лет
- «Хочется съесть соленого»: Вадим Самойлов об ИИ-песнях и трендах из TikTok
- Книгу Маргариты Симоньян на ярмарке на Красной площади раскупили за считаные часы
- Эксперт рассказал, как защитить домашний Wi-Fi от нежелательных пользователей
- Не предохранились: Почему российских провайдеров отключили от дата-центров в Европе