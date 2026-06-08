Гораздо удобнее было бы позволить водителям оплачивать парковку в течение пяти дней по примеру оплаты проезда по платной дороге. Об этом НСН рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Министерство транспорта подготовило пояснения к поправкам в закон «Об организации дорожного движения», пишет «РБК». Так, автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать платную парковку за период, когда внести деньги не удалось по причинам, не зависящим от водителя. Похмелкин заявил, что это очень сомнительная инициатива.

«Вопрос в том, кто и как это будет доказывать. Если обязанность доказывания этих обстоятельств будет возложена на водителя, то могут возникнуть трудности. Насколько я знаю, сейчас все-таки готовится предложение о том, чтобы у водителя была возможность оплатить парковку любым удобным для него способом, в том числе и наличными. Мне кажется, что это более правильный подход. Как водитель может доказать, что оплата не прошла? Это должны установить процедуру, что и как он должен сделать, чтобы избежать наказания. А пока, если ты не оплатил в установленный срок, то будешь платить штраф», - рассказал Похмелкин.