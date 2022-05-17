«Заигрывание со ставкой»: Россиян призвали не надеяться на восстановление ипотечного рынка

Ипотечная сфера в России не восстановится в ближайшее время, но сам рынок недвижимости будет держаться в основном на сделках по обмену квартир. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что в апреле 2022 года количество выданных ипотечных кредитов снизилось на 75%, достигнув исторического минимума. Радченко рассказала, что такой сценарий был понятен еще до нынешней ситуации в экономике.