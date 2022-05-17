«Заигрывание со ставкой»: Россиян призвали не надеяться на восстановление ипотечного рынка
Специалист по ипотеке и недвижимости Ирина Радченко в эфире НСН призвала государство поддержать строительную отрасль на фоне падения ипотечного рынка.
Ипотечная сфера в России не восстановится в ближайшее время, но сам рынок недвижимости будет держаться в основном на сделках по обмену квартир. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Ранее РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что в апреле 2022 года количество выданных ипотечных кредитов снизилось на 75%, достигнув исторического минимума. Радченко рассказала, что такой сценарий был понятен еще до нынешней ситуации в экономике.
«Платежеспособный спрос был удовлетворен еще в конце прошлого года. В среднем по стране из-за льготной ипотеки цены выросли на 20-30%. Падение было запрограммировано еще до начала спецоперации. Сейчас у граждан вопросы по выживанию. Падают доходы, поэтому подписывать на 20-30 лет ипотечные кредиты… Пока не будет спокойствия на рынке труда, не нормализуется экономика, говорить о том, чтобы граждане снова озаботились решением жилищных вопросов, я считаю бессмысленно, наивно и смешно. И никакие заигрывания с ипотечной ставкой ситуацию не спасут. Ипотека – для стабильных времен. Для периода, когда идет рост доходов граждан, когда люди могут прогнозировать свою трудовую занятость. Поэтому ипотека будет падать дальше», - объяснила она.
При этом Радченко считает, что в ближайшее время ипотечный рынок в России не восстановится.
«Конечно, сам рынок недвижимости не умрет. Просто сожмется до каких-то обменных операций. Но ждать в ближайшее время восстановления ипотечного рынка – смешно. Надеяться на то, что граждане будут восстанавливать строительную отрасль – безответственно. Сейчас они должны заниматься своим выживанием, а не нести деньги в котлован. Сейчас правительству нужно предпринимать меры по поддержке строительной отрасли, потому что в отсутствии спроса, в том числе за счет ипотеки, застройщики будут испытывать дефицит денежных средств. И чтобы не было банкротства застройщиков, нужно продумывать систему дотаций из бюджета банкам, которые занимаются проектным финансированием», - заключила президент Международной академии ипотеки и недвижимости.
Ранее Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что инициатива риелторов по продаже вторичного жилья с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей, конечно, хороша, но она невозможна с юридической точки зрения и чревата проблемами для банков.
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