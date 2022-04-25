«Будут брать!» Слова Путина об ипотеке могут вернуть россиян в «зону комфорта»
Цены на новостройки, скорее всего, останутся на нынешнем уровне, а вероятность их снижения составляет 25%, сказал в эфире НСН Константин Барсуков.
Снижение ставки до 8-9% позволит россиянам вновь начать брать льготную ипотеку, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
Президент РФ Владимир Путин ранее в понедельник предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых. В ходе совещания по экономическим вопросам он отметил, что «ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение».
«Это позитивная новость, но вопрос – для какого рынка. Для новостроек да, потому что под 12% годовых никто кредиты брать не будет, эта ставка выше зоны комфортности для ипотечников. Понятно, что банки корректировали эту цифру и можно было найти от 10%, сейчас они все это дело опустят и мы, увидим ставки, наверное, в районе 8,5%, а может быть даже 8% годовых. А это уже близко к тем ставкам, с которыми входили, в районе 7%. Это ставки, по которым люди будут брать, единственное, что их будет ограничивать, это финансовое состояние», - сказал Барсуков.
По его словам, государство создало застройщикам «тепличные условия».
«Для застройщиков государство по факту устроило тепличные условия, которые ограничиваются только экономикой каждой семьи. Если убрать экономические потрясения, у них все было бы хорошо. Для застройщиков это точно позитивно», - отметил эксперт.
При этом Барсуков предположил, что, несмотря на ожидание серьезной инфляции по итогам года, цены на квартиры скорее останутся на нынешнем уровне, чем вырастут.
«В текущих условиях плохо, чтобы цены на квартиры росли. Согласно моему прогнозу, вероятность того, что цены на новостройки останутся на текущем уровне, составляет 70%, то что они упадут – 25%, и 5% за то, что цены вырастут на озвученные вице-премьером Хуснуллиным 17-20%», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН назвала нынешнюю ситуацию с покупкой квартир «ледниковым периодом».
«Сейчас рынок недвижимости замер. Покупательский спрос упал. Такой ледниковый период. Конечно, есть разница в ипотеке в 20% или в 8%, которая была до спецоперации», - пояснила она.
В коне марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. Центробанк с 28 февраля повысил ключевую ставку сразу на 10,5 процентных пунктов, до 20% годовых, однако 8 апреля снизил ее до 17%.
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